Уже восьмой день в Украине идет война.

Митрополит Симферопольский и Крымский Православной Церкви Украины Климент обратился к российским матерям с вопросом, для чего они рожали своих сыновей. За восемь дней войны в Украине погибли более 9 тысяч российских солдат.

"Что вам вернут? Кого вам вернут? Вы рожали своих детей для чего? Для того чтобы они погибли в Украине убийцами? Остановите войну! Вы - матери. Вам Бог дал таинство родить ребенка и величайшее горе, когда мать хоронит своих детей", – сказал священник.

Также он добавил, что в Украине идет полномасштабная война, которую развязала РФ.

"В Украине идет война. Ваши дети стреляют в мирных людей, убивают женщин, убивают детей", - добавил он.

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