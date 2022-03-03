Священник Климент / УНИАН
Митрополит Симферопольский и Крымский Православной Церкви Украины Климент обратился к российским матерям с вопросом, для чего они рожали своих сыновей. За восемь дней войны в Украине погибли более 9 тысяч российских солдат.
"Что вам вернут? Кого вам вернут? Вы рожали своих детей для чего? Для того чтобы они погибли в Украине убийцами? Остановите войну! Вы - матери. Вам Бог дал таинство родить ребенка и величайшее горе, когда мать хоронит своих детей", – сказал священник.
Также он добавил, что в Украине идет полномасштабная война, которую развязала РФ.
"В Украине идет война. Ваши дети стреляют в мирных людей, убивают женщин, убивают детей", - добавил он.