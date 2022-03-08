В Мелитополе российские оккупанты контролируют теле - и радиовышки.

Вследствие обстрелов со стороны российских оккупантов в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области разрушено более 90 частных домов.

Об этом сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов в Мелитополе и Мелитопольском районе разрушено более 90 частных домов. Коммунальные службы города уже устранили аварийные ситуации в более чем 20 домах - эта работа продолжается", - сказал он.

Федоров отметил, что теле- и радиовышки в Мелитополе находятся под контролем российских оккупантов, поэтому информация, распространяемая на местном телевидении и радио, является недостоверной. По его словам, оккупанты также блокируют телефонную связь и интернет.

Мэр сообщил, что ежедневно более 300 мелитопольцев выходят на патрулирование города от мародеров.

Напомним, 24 февраля рано утром российские войска ворвались в Украину. Позже Верховная Рада поддержала введение военного положения.

Враг атаковал военные объекты, а после этого использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов, в частности, атаковал Мелитополь.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в нашей стране за время войны уже погибли 406 человек.

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