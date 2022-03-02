При этом, сегодня посольство Украины в Японии сообщило, что также ищет добровольцев с опытом работы в области медицины, информационных технологий и связи.

В Японии 70 граждан, в том числе 50 бывших членов Сил самообороны страны и два ветерана Французского Иностранного легиона, выразили желание поехать в Украину воевать против РФ.

Представитель посольства Украины сообщил, что ему звонили люди, "желающие воевать за Украину", но отказался раскрывать подробности, передает reuters.

В сообщении украинского посольства в соцсетях от 28 февраля японцев поблагодарили за вопросы о вступлении в "иностранный дегион" и добавили, что "любой кандидат должен иметь опыт службы в силах самообороны Японии или пройти специальную подготовку".

При этом, сегодня в Твиттере посольство Украины в Японии сообщило, что ищет добровольцев с опытом работы в области медицины, информационных технологий, связи или пожаротушения.

Между тем, Япония приказала своим гражданам отложить поездки в Украину по любой причине. Это предупреждение повторил главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, который сказал, что ему известны сообщения о добровольцах.

Издание приводит пример японского гражданина Кейити Куроги, который пожелал присоединиться к "интернациональному легиону" для борьбы с российскими оккупантами после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал добровольцев.

Куроги, 39-летний офисный работник, проживающий на юго-западе Японии, рассказал, что позвонил в посольство Украины, увидев в Твиттере призыв к набору добровольцев.

"Когда я увидел изображения пожилых мужчин и женщин в Украине, которые держат оружие и идут на фронт, я почувствовал, что должен пойти с ними", — сказал он.

Однако, украинское посольство отклонило предложение Куроги воевать, объяснив, что ему не хватает необходимого военного опыта.

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