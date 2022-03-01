Также Данилов отметил, что в российских вооруженных силах начинается деморализация.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по поводу назначения на время войны главой Киевской городской военной администрации генерала Николая Жернова отметил, что это очень большое усиление и Киев будет защищен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал во время телемарафона.

"Сегодня произошло усиление города Киева. Сегодня президент Украины назначил Николая Жернова, руководителя Аппарата Совета нацбезопасности и обороны, непосредственно руководить обороной города Киева. Это очень большое усиление. Мы знаем работу этого генерала, мы уверены, что Киев будет защищен", - подчеркнул Данилов.

Он также добавил, что в российских вооруженных силах начинается деморализация.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский назначил на время войны главой Киевской городской военной администрации генерала Николая Жернова.

Зеленский рассказал, что он назначил профессионального военного, чтобы гарантировать оборону города, чтобы блокировать врагу подступы к нашей столице, чтобы у киевлян было все необходимое. По его словам, Жернов служил Командующим сил поддержки.

"На высоком уровне организовал инженерное обеспечение боевых действий ВСУ в 2014 - 2015 годах. Сейчас он в СНБО, государственный эксперт службы военной безопасности", - сообщил Зеленский.

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