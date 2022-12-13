Учения вблизи украинской границы не стали неожиданностью.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина знает о совместных учениях РФ и Беларуси у северных границ нашей страны.

Как он отметил в эфире национального телемарафона, для Украины эти учения не стали неожиданностью.

"Действительно, сегодня там были учения. Мы знали, что они там будут происходить. Для нас это не было неожиданностью. Мы готовы к любому развитию событий, если РФ совместно с Беларусью будут совершать те или иные акты агрессии", – добавил Данилов.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина готовится к любому сценарию развития дальнейшей ситуации. По его словам, такая подготовка началась уже давно.

"Если кто-то сунется на нашу территорию, то я ему не завидую", – заявил Данилов.

Ситуация в Беларуси: есть ли угроза для Украины

13 декабря мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что первые подразделения военных Беларуси после объявления внезапной проверки боеготовности выдвинулись из пунктов постоянной дислокации в Бресте в сторону границы с Украиной.

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что ситуация на границе с Беларусью остается неизменной и полностью контролируемой.

Спикер ГПСУ добавил, что все подразделения сил обороны Украины – и пограничники, и ВСУ, и подразделения Национальной гвардии, которые находятся на усилении границы с Беларусью, готовы к развитию любой ситуации.

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