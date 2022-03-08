Секретарь СНБО настаивает, что если НАТО не хочет закрыть над Украиной небо, то пусть хотя бы предоставит Украине нужное оружие, чтобы закрыть его самостоятельно.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призывает страны Запада закрыть небо над Украиной и оказать боевые самолеты и средства противовоздушной обороны.

Об этом секретарь СНБО сообщил в социальной сети Facebook.

Секретарь СНБО подчеркнул, что мир сплотился вокруг Украины и линия между светом и тьмой пролегла по линиям украинских окопов.

"Мы благодарны всем за каждый патрон, голос в защиту нашего государства и каждое слово в нашу поддержку. Мы благодарим наших британских, канадских и нидерландских друзей за их последнюю инициативу по созданию международной группы поддержки Украины. Но именно сейчас, в этот момент, в этот день, эту минуту, мы нуждаемся в максимально быстрой и практической помощи, от предоставления которой зависит украинская победа и непроигрыш Запада, это вопрос защиты украинского неба – передача боевой авиации и средств ПВО", - подчеркнул Данилов.

Он добавил, что от этого зависит, будет ли РФ дальше убивать украинских детей и женщин, наших родителей и пожилых людей.

"Или невинно убитые, как ангелы своими крыльями, закроют наше небо? Но как тогда будет чувствовать себя весь остальной мир? Если НАТО не хочет или не способно "закрыть небо" над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах", - подчеркнул секретарь СНБО.

Вас также могут заинтересовать новости: