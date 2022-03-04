По данным Минобороны, женщины-военнослужащие составляют 15% от общего состава ВСУ.

Приближается весенний праздник 8 марта, когда женщинам особенно не безразличны знаки внимания от мужчин. Сухопутные войска ВСУ предложили подарок, от которого точно никто не откажется.

"Букет цветов? Нет. Новые духи? Нет. А вот сбитый вражеский танк или убитый оккупант – то, что надо", – заявили в ВСУ.

К слову, по данным Минобороны, женщины-военнослужащие составляют 15% от общего состава ВСУ. Такое увеличение количества женщин в Вооруженных силах произошло после 2014 года.

Война Российской Федерации против Украины

Идет девятый день войны, которую Украине и ее народу объявил кровавый диктатор владимир путин. Его орки не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

Вчера, 3 марта, состоялся второй раунд российско-украинских переговоров относительно немедленного прекращения огня и отвода войск с территории Украины. Наша делегация не получила результатов, на которые рассчитывала, и продолжит диалог в третьем раунде переговоров.

Единственное, стороны достигли взаимопонимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также доставки медикаментов и продуктов питания к местам жестоких боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится.

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