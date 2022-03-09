Мужчина чудом выжил после наезда ЗРК на его автомобиль.

Журналисты издания "Настоящее время" поговорили с мужчиной, который выжил после наезда ЗРК на его машину в Киеве 25 февраля.

Прохожие достали его из автомобиля и вызвали "скорую".

"Ехала боевая машина пехоты, я за ней проехал нормально и все. А за ней танк выскочил, откуда он взялся на мою голову", - начал свой рассказ счастливчик.

"Он резко свернул на мою полосу, на встречную. И сразу же удар случился. Он отъехал назад, потом ударил еще раз, и еще раз. И так три раза. И это хорошо, что ехал я сам в машине", - говорит мужчина.

По его словам, рядом проезжали какие-то ребята, остановились, лишь тогда ЗРК поехала. Пострадавшего мужчину вытащили из машины.

"Вся левая сторона сломана - нога и рука. Вызвали скорую, привезли в больницу. Ребята, спасибо большое вам", - сказал мужчина и расплакался.

Он заявил, что пойдет в тероборону после выздоровления, потому что "что-то с этим делать надо".

Напомним, 25 февраля ЗРК на Оболони переехал автомобиль с 53-летним жителем Киева.

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