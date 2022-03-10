В область пришло подкрепление.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в вечернем обращении рассказал об обстановке в регионе.

Как сообщил Ким, в Николаевскую область пришло подкрепление, врага удалось отдалить от границы облцентра.

"Дали мы врагам. В нашей области и немного в Херсонской. Всё горит и полыхает. Бегут они. Предложение по сдаче действует до завтра. У нас есть подкрепление. Отработали, отдалили от города. Надеюсь, ещё дальше уберём, чтобы "Грады" и "Смерчи" не доставали к городу. Налаживаем снабжение в городе. Работаем", - отметил он.

Позднее он выпустил еще одно обращение, в котором поблагодарил местные власти Одессы и Кропивницкого (Кировограда) за помощь.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким решил организовать "зеленый коридор" для российских оккупантов, которые не стреляли по мирному населению.

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