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Власти Киева обнародовали алгоритм действий жителей города на случай, если близкий человек умер дома.

Об этом сообщается на официальном сайте киевских властей.

Первое, что необходимо сделать, позвонить врачу, с которым у умершего была подписана декларация, а в случае отсутствия связи – в Центр первично-медико-санитарной помощи, в котором работает врач (если декларации не было – до ближайшего ЦПМСП).

Если умерший человек был больным и наблюдался по основному заболеванию, врач на месте выдает "врачебное свидетельство о смерти", которое на период активной фазы боевых действий дает право осуществить захоронение.

В случае, если причину смерти необходимо устанавливать, полиция обеспечивает транспортировку тела в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Тела умерших с правого берега города доставляются в подразделение Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы по адресу ул. Дорогожицкая, 9 (ул. Оранжерейная, 9),

доставляются в подразделение Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы по адресу ул. Дорогожицкая, 9 (ул. Оранжерейная, 9), с левого берега города – на ул. П. Запорожца, 26.

Через сутки после того, как тело умершего отвезли в бюро, родичи без предварительных приглашений и телефонных звонков должны приехать в морг. При себе необходимо обязательно иметь паспорт или другие документы, удостоверяющие личность умершего, а также паспорт родственника (лица), который будет проводить захоронение. На месте сотрудники разъяснят дальнейший алгоритм действий для быстрого проведения захоронения покойного.

Как ранее сообщал УНИАН, Генштаб предупреждает, что основные усилия оккупантов сосредоточены на окружении Киева. Последняя ночь в столице прошла относительно спокойно.

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