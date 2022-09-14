Российские чиновники хотели отвлечь внимание Украины от контрнаступления, который стратегически планировался в течение месяцев, и прекратить его.

Российские чиновники просили о переговорах на фоне контрнаступления ВСУ, но Украина пойдет на переговоры лишь после деоккупации украинских территорий

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сказала в эфире телеканала France 24.

В частности, она рассказала, что со стороны различных групп должностных лиц РФ были публичные и непубличные попытки наладить контакт с украинскими властями. В то же время, Украина теперь имеет больше рычагов для проведения переговоров и будет говорить только тогда, когда достигнет своих военных целей.

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"Понятно, что Украина никогда не отстранялась от переговоров, но принимая во внимание тяжесть преступлений, которые совершает Россия на нашей земле, которые становятся все более серьезными ежемесячно... Рычаг для переговоров (со стороны РФ - УНИАН) уже не тот, который был в феврале. Поэтому абсолютно необходимо, чтобы мы использовали этот импульс для большой деоккупации нашей территории, и потом мы, конечно, будем готовы к переговорам, которые не будут основываться на российских ультиматумах, а на том, что позволит прекратить войну, но и также избежать следующей войны на нашей земле, когда Россия будет способна восстановить резервы", - заявила Стефанишина.

Она сказала, что российские чиновники хотели отвлечь внимание Украины от контрнаступления, которое стратегически планировалось в течение месяцев, и прекратить его.

"Это не тот сценарий, в который мы будем играть", - сказала Стефанишин.

Как сообщал УНИАН, с начала сентября украинские защитники освободили от оккупантов 6 тыс. кв. км территории Украины.

В частности, линия фронта на юге продвинулась на 12 километров, освобождено более 500 квадратных километров.

Кроме того, на Харьковщине деоккупировано более чем 40 населенных пунктов, на отдельных участках фронта украинские защитники вышли к государственной границе с РФ.

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