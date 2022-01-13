В Киеве оккупант работал пиарщиком пророссийских общественно-политических структур.

Задержанный в Киеве бывший "заместитель министра информации" так называемой "ДНР" Владимир Пряхин сбежал обратно в ОРДЛО, поскольку суд не избрал ему меру пресечения.

Об этом стало известно во время заседания Шевченковского райсуда 12 января, сообщает Медийная инициатива за права человека.

В зале суда адвокат оккупанта Светлана Новицкая заявила, что ее клиент уехал на оккупированную территорию якобы из-за больной матери. При этом юристка не предоставила судьям никаких подтверждений.

"Он уехал, потому что там умерла тетя, умерла его первая жена, а дети уехали на заработки в другую страну. Позвонили соседи, сказали, что его мать больна. Он поехал ее забрать, но она отказалась ехать", - отметила Новицкая.

Читайте такжеУкраинские военные тренируются уничтожать вражеские БПЛА недалеко от Крыма (фоторепортаж)На вопрос председательствующего судьи Владимира Бугиля, собирается ли обвиняемый приезжать в суд, Пряхина ответила утвердительно. Она также пообещала сообщить обвиняемому о следующей дате заседания - 18 марта.

Прокурор отметил, что это первая неявка обвиняемого в суд (по факту судебное разбирательство только начинается), а потому попросил отложить рассмотрение до 18 марта. При этом прокурор подчеркнул, что у Пряхина не было меры пресечения.

Неизвестно, как после задержания Пряхин остался без меры пресечения, поскольку, отмечают правозащитники, никаких судебных решений по этому поводу в реестре найти не удалось.

Что известно о Пряхине

Представителя оккупационной власти в ОРДЛО в феврале 2021 года разоблачили в Киеве сотрудники СБУ. Пряхин занимал должность в "министерстве ДНР" с 2014 по 2016 годы.

По данным СБУ, Пряхин публично призвал граждан поддержать приход оккупантов и пропагандировал объединение с Россией.

После переезда в Киев Пряхин работал политтехнологом пророссийских общественно-политических структур.

Как писал УНИАН, еще один боевик – куратор тюрьмы "Изоляция" – Евгений Бражников, которого задержали в украинской столице, сбежал во Францию, где просит о политическом убежище. Ему, в свое время, тоже не избрали меру пресечения.

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