Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко призвал жителей города готовиться к уличным боям.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
"Нам надо всем приготовиться к уличным боям, тому, кто знает и понимает о чем речь – приготовить зажигательные смеси", - сказал Атрошенко.
Также он призвал неравнодушных черниговцев прибыть в место дислокации территориальной обороны и обратиться к командирам с просьбой выдать оружие и защищать город с оружием в руках.
"Командиры - на месте, объяснят план действий, план мероприятий. Защищаем город. Слава Украине, берегите себя!",- подчеркнул глава города.
Кроме того, городской голова озвучил просьбу приносить продукты питания для бойцов теробороны.