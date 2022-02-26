Мэр Чернигова призвал горожан защищать город с оружием в руках.

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко призвал жителей города готовиться к уличным боям.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Нам надо всем приготовиться к уличным боям, тому, кто знает и понимает о чем речь – приготовить зажигательные смеси", - сказал Атрошенко.

Также он призвал неравнодушных черниговцев прибыть в место дислокации территориальной обороны и обратиться к командирам с просьбой выдать оружие и защищать город с оружием в руках.

"Командиры - на месте, объяснят план действий, план мероприятий. Защищаем город. Слава Украине, берегите себя!",- подчеркнул глава города.

Кроме того, городской голова озвучил просьбу приносить продукты питания для бойцов теробороны.

Вас также могут заинтересовать новости: