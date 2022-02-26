Киевлян попросили оставаться в безопасных местах.

Национальная гвардия Украины сообщает, что диверсионно-разведывательные группы противника постоянно работают и предпринимает попытки высадки на Левом берегу Киева.

"Украинские военные и правоохранители держат под контролем все мосты, объединяющие левый и правый берег и открывающие огонь на поражение по целям, которые будут пытаться пересечь мосты в направлении Правого берега", - говорится в заявлении НГУ.

Также ведомство призвало всех граждан оставаться в безопасных местах и не пытаться пересечь реку Днепр в направлении правого берега!

Напомним, ночью, 26 февраля, на правом берегу раздавались взрывы, завязались уличные бои.

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