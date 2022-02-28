Он подчеркнул, что украинцы будут отстаивать свою землю ценой собственной жизни.

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко обратился к жителям Гомеля и белорусам с призывом не участвовать в войне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в видеообращении.

Атрошенко обратился к руководителю Гомеля Виктору Кириченко, которого он знает лично, ведь Гомель является городом-побратимом Чернигова. Атрошенко уточнил, что Кириченко является уроженцем Донецкой области.

"Я обращаюсь к вам из разбомбленного кабинета в разбомбленной мэрии Искандером, запущенным с территории Республики Беларусь", - сказал городской голова Чернигова.

Атрошенко пояснил, что не знает, в каком информационном поле находятся белорусы и что им рассказывают.

Поэтому он подчеркнул, что сотни тысяч российских солдат, которым сказали, что они едут на военные тренировки, находящихся на территории Украины: расстреливают мирных жителей, из тяжелого оружия уничтожают город.

Кроме этого, Атрошенко рассказал, что есть информация - из белорусов могут комплектоваться отряды регулярной армии, которую могут ввести в Украину.

"Если ваши дети придут на территорию Украины, они будут гореть заживо в танках и БТРах", - отметил он.

Городской голова Чернигова подчеркнул, что "как отец не хотел бы смерти наших и ваших детей". В то же время отметил, что украинцы будут защищать свою землю даже ценой собственной жизни.

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