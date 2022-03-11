Украинцы объяснили оккупантам, почему им стоит бежать из Украины / фото REUTERS
Мирное украинское население героически оказывает сопротивление российским оккупантам. На этот раз невооруженные украинцы подошли к захватчикам с автоматами и объяснили, почему им не стоит воевать в Украине.
Видео появилось в сети.
На кадрах видно, что мирное население не обрадовалось присутствию оккупантов в своем населенном пункте. Люди обвинили россиян в оккупации и посоветовали уходить из Украины.
В то же время захватчики признались, почему не могут добровольно отказаться выполнять приказы командования.
Оккупанты: Если мы уйдем, будем дезертирами.
Украинцы: Если не уйдете, будете трупами!