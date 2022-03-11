Оккупанты признались, что не хотят воевать, но боятся наказания за дезертирство.

Мирное украинское население героически оказывает сопротивление российским оккупантам. На этот раз невооруженные украинцы подошли к захватчикам с автоматами и объяснили, почему им не стоит воевать в Украине.

Видео появилось в сети.

На кадрах видно, что мирное население не обрадовалось присутствию оккупантов в своем населенном пункте. Люди обвинили россиян в оккупации и посоветовали уходить из Украины.

В то же время захватчики признались, почему не могут добровольно отказаться выполнять приказы командования.

Оккупанты: Если мы уйдем, будем дезертирами.

Украинцы: Если не уйдете, будете трупами!

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