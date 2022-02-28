Воин призвал россиян сдаваться и оставлять технику, потому что она в РФ назад не доедет.

Нацгвардеец Виталий Маркив записал видеообращение к российским оккупантам и предупредил, что Украина будет защищаться всеми силами.

Он отметил, что россияне пришли показать нам "русский мир", но отправятся туда, где "российский военный корабль".

"Мы вас будем жечь, мы вас будем уничтожать. Все подразделения Нацгвардии, Вооруженных сил, территориальной обороны, Нацпола, всех силовых структур будут вас уничтожать. В этой войне вас будут жечь коктейлями (Молотова - УНИАН). Мы вам этого никогда не простим. Помните об этом", - заявил он.

Марков отметил, что за 8 лет войны украинская армия стала сильнее. Поэтому милосердия не будет.

"Вы уже увидели, что это не 2014 год. Это не та армия, которая была тогда. Вас на*бали. Вы здесь умрете. Задумайтесь лучше, вернитесь живыми домой, оставьте вашу технику здесь. Все равно она не доедет обратно. А мы обязательно победим. Слава Украине", - сказал Маркив.