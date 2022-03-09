Премьер Британии подчеркнул, что Путин будет привлечен к ответственности за его ужасные преступления.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна изучает возможность большей поддержки Украины для защиты от авиаударов.

Об этом он сообщил в Twitter.

Джонсон подчеркнул, что есть лишь несколько вещей, хуже нападения на уязвимых и беззащитных людей.

"Великобритания изучает возможность большей поддержки Украины для защиты от авиаударов. Мы привлечем Путина к ответственности за его ужасные преступления", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 марта, во время авианалета российской авиации на Мариуполь уничтожен роддом в центре города, а также больница, детское отделение и отделение терапии.

В результате удара по роддому в Мариуполе были ранены 17 человек.

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