Среди документации, в том числе список личного состава 2 танкового взвода 3 танковой роты 1 танкового батальона в/ч 93992.

Бойцам отдельного полка спецназначения ВСУ "Азов во время боя в Броварском районе Киевской области удалось получить документы уничтоженных оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Национальный корпус".

"Среди документации, в том числе список личного состава 2 танкового взвода 3 танковой роты 1 танкового батальона в/ч 93992. Как свидетельствуют данные из открытых источников, в в/ч 93992 приписан 6-й танковый полк (г. Чебаркуль, Челябинской области) с почетным названием "Львовский" 90-й танковой дивизии Центрального военного округа РФ", - говорится в сообщении.

На сайте партии опубликован список из 15 человек личного состава и данные родственников российских оккупантов.

"Находите родственников оккупантов в соцсетях и требуйте, чтобы их сыновья-убийцы забирались с нашей земли, если еще живы!" - отметили в "Нацкорпусе".

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