ПТРК "Стугна" и "Корсар", которые должны были пойти на экспорт, уничтожили шесть танков и одну БМП в бою за Киев.
Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем Телеграмм-канале.
Ранее ожесточенный бой 72-й ОМБр с российскими оккупантами в Киевской области попал на видео. С самого утра начали появляться новости о том, что украинские военные пошли в контратаку. Ночь была сложная, утром бои продолжились.
Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину.
Сначала враг начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, бомбы противника не раз падали на Киев.
В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по состоянию на 10 марта в нашей стране уже уничтожено более 12 тысяч оккупантов и много техники противника.
Сейчас самые ожесточенные бои идут на подступах к Киеву, поскольку враг никак не может вторгнуться в столицу.