Эти комплексы разработаны украинским КБ "Луч".

ПТРК "Стугна" и "Корсар", которые должны были пойти на экспорт, уничтожили шесть танков и одну БМП в бою за Киев.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем Телеграмм-канале.

Ранее ожесточенный бой 72-й ОМБр с российскими оккупантами в Киевской области попал на видео. С самого утра начали появляться новости о том, что украинские военные пошли в контратаку. Ночь была сложная, утром бои продолжились.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Сначала враг начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, бомбы противника не раз падали на Киев.

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по состоянию на 10 марта в нашей стране уже уничтожено более 12 тысяч оккупантов и много техники противника.

Сейчас самые ожесточенные бои идут на подступах к Киеву, поскольку враг никак не может вторгнуться в столицу.