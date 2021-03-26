Журналист говорит, что боевики "накачивают" местное население, якобы готовя его к так называемому наступлению украинских сил.

Оккупанты под Шумами вели точный обстрел украинских позиций, в результате которого погибли четверо бойцов.

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.

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"Учитывая, что обстрел велся минометами калибра 82 миллиметра – а это не столь опасное оружие, как 120-е – его с достаточно высокой долей вероятности координировали с помощью беспилотников. Потому что вы можете себе представить: четыре человека погибли от минометного обстрела не самым крупным калибром. Обстрел был достаточно точным", - уточнил Цаплиенко.

Журналист говорит, что боевики "накачивают" местное население, якобы готовя его к так называемому наступлению украинских сил.

По словам Цаплиенко, обстрел может быть связан, в частности, с последними напряженными заседаниями в ТКГ.

"Россия постоянно выдвигает какие-то условия, на которые Украина не может пойти, и учитывая, что боевики действуют по команде России, мне кажется, что это обострение выгодно России – надо проанализировать, какие цели они себе ставили", – рассказал он.

Что случилось

26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил вблизи Шумов четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.

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Автор: Яна Ставская