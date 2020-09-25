Ранее планировалось, что вице-президент Еврокомиссии посетит Донбасс 26 сентября.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отложил визит на Донбасс.

Об этом УНИАН сообщил источник в дипломатических кругах.

"Визит на восток отсрочен на более позднюю дату", - сообщил источник.

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Визит Борреля на Донбасс: что известно

22 сентября в Киеве Боррель заявил, что он и президент Европейского совета Шарль Мишель в субботу, 26 сентября, посетят Донбасс для ознакомления с текущей ситуацией в регионе.

Впоследствии появились сообщения, что Мишель вынужден уйти на карантин, поскольку контактировал с офицером службы безопасности, у которого обнаружили COVID-19.

У самого Мишеля тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Сначала Боррель планировал посетить Донбасс еще 9 марта, но отложил поездку из-за пандемии COVID-19.

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Автор: Виталий Саенко