Оба летчика приписаны к одной из российских воинских частей в оккупированном Крыму.

Украинские военные в Николаевской области задержали двух пилотов- разведчиков российской армии. Оккупанты проводили воздушную разведку по морю.

Соответствующее видео опубликовал Анатолий Штирлиц в своем Telegram-канале.

Украинские военные задержали командира звена, майора Алексея Головецкого и штурмана звена Алексея Козлова, который оказался родом из Смоленска.

По словам пленных, их задача заключалась в морской воздушной разведке. Всего они успели сделать из города Саки в оккупированном РФ Крыму три или четыре вылета

При этом они заверили, что "бомбы не кидали" на города.

Как ранее сообщал УНИАН, глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что украинские военные сбили российский самолет под Николаевом. Пилот рассказал, что он из Дальнего Востока, а его воинская часть находится в оккупированном Крыму.

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