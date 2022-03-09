С сегодняшнего дня, по указанию военных, в Житомире в темное время суток будут отключать уличное освещение.

Российские военные совершили очередной бомбовый удар по Житомиру, в результате чего повреждена котельная, две больницы и жилой дом.

Об этом в видеообращении заявил городской председатель Житомира Сергей Сухомлин.

"Очередной бомбовый удар в Житомире. Пострадала котельная, выбиты стекла в двух больницах, разрушен жилой дом. К счастью, все были в укрытиях, все живы", - написал он.

По словам Сухомлина, с сегодняшнего дня, по указанию военных, в Житомире в темное время суток будут отключать уличное освещение.

"Держись! Враг понимает, что проигрывает, что сдает позиции. Украина обязательно победит! Я вами всеми горжусь!", - добавил он.

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