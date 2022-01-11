Вторжение России в Украину станет "приговором для НАТО", считает глава ОПУ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что Украина готова отбивать нападение России лучше, чем 8 лет назад.

Такое мнение он высказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

Читайте такжеТреть опрошенных украинцев готовы защищать свои города и села с оружием в случае вторжения РФНа вопрос о том, подготовлена ли Украина к возможному новому вторжению России лучше, чем в 2014 году, Ермак ответил:

"Да, конечно. Прежде всего, я абсолютно уверен, что более 90% нашего населения будут здесь и будут защищать нашу страну".

Также глава ОПУ подчеркнул, что новое нападение станет крупнейшим поражением западных партнеров Украины.

"Победа Украины, улаживание украинского кейса будет одной из самых больших побед всех наших партнеров. В то же время некоторые проблемы и продолжение войны в Украине или эскалация ситуации будут одним из самых больших поражений наших стран-партнеров", – сказал Ермак.

"Если это (новое вторжение России - УНИАН) случится, это будет приговором для НАТО и большой проблемой, потому что все западные страны должны будут объяснять своим гражданам, почему они вели переговоры так долго, а это произошло", – добавил он.

Глава президентского офиса напомнил, вступление в НАТО - цель, прописанная в Конституции Украины.

"И если кто-то из членов НАТО против этого, пожалуйста, сообщите об этом должным образом, честно и дружественно к нам", - сказал он.

Комментируя обеспокоенность россиян по поводу возможного размещения вооружения НАТО в Украине, Ермак отметил:

"Давайте начнем об этом говорить, но после остановки войны в Украине".

Угроза полномасштабного нападения России

С ноября 2021 года международное сообщество обеспокоено тревожными перемещениями российских войск вдоль границы Украины, что похоже на подготовку к полномасштабному наступлению на страну.

По оценкам западных разведданных, Путин может привлечь к нападению на Украину 100 тысяч военных, а само вторжение может произойти уже зимой 2022 года.

В связи с риском эскалации в российско-украинском приграничье президент США Джо Байден неоднократно общался с российским главой Владимиром Путиным, однако это не помогло уменьшению градусу напряжения.

На фоне угрозы очередного нападения Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе якобы угрожают ее нацбезопасности.

По этому поводу 9 января в Женеве состоялась встреча представителей США и России по стратегической стабильности. Дипломаты обеих стран беседовали более семи часов. Но Вашингтон до сих пор не знает, планирует ли РФ убирать свои войска.

По данным NYT 8 января, российские войска окружают Украину с трех сторон, в частности в местах легкой досягаемости Киева.

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