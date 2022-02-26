Утром по некоторым городам может ударили артиллерия.

Мэр Ахтырки Сумской области предупредил население, что в пять утра 26 февраля возможен артобстрел. Он призвал всех спуститься в хранилища.

Об этом говорится в видеообращении мэра Ахтырки Павла Кузьменко.

Он призвал жителей города не игнорировать тревожные сирены, ведь последствия могут быть непоправимыми.

Кузьменко рассказал, что многие люди пришли к бомбоубежищу, расположенному под детским садом. Со временем люди вышли подышать свежим воздухом, а в это время начался артобстрел.

"Таким образом 18 человек ранены. Из низ двое - тяжело ранены, в том числе двое детей, малых детей, с проникающими ранениями грудной клетки. Очень много раненых с поражением конечностей. Пятеро убитых. И это из-за того, что кому-то нужно подышать. Ну выходите по одному, по два человека. А вам еще хочется поговорить. Берегите себя", - призвал Кузьменко.

Мэр подчеркнул, что город находится во вражеской осаде, но все еще под украинским контролем. По его словам, в пять утра 26 февраля снова возможен артобстрел, поэтому Кузьменко призвал всех снова спуститься в хранилища.

В то же время глава военной администрации Сумщины Дмитрий Живицкий заявил, что в городах области ситуация спокойная, хоть они и окружены врагом. Самая сложная ситуация в Конотопе, потому что там по сути нет управления местной власти. 58 бригада, которая дислоцировалась в Конотопе, отошла из Сумской области. Город защищает тероборона и полиция.

Оккупанты захватили часть трассы Киев-Москва и не разрешают выезжать туда гражданским и обстреливают машины, которые пытаются выехать на эту дорогу.

Живицкий отметил, что когда люди прятались от обстрелов в подвалах церквей, то именно священники УПЦ МП вели вражескую дезинформацию и рассказывали, что войска тероборони якобы массово сдаются русским. Глава области заверил, что имеет зафиксированы видеодоказательства этой пропаганды, однако украинские войска не сдаются в плен и готовы защищать родину.