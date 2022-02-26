Российские войска пытаются штурмовать Николаев.

Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский отмечает, что идут бои возле Балаклеи, также "горячо" возле Мелитополя и Мариуполя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "Рада".

"На Востоке идут бои возле Балаклеи. Там, где были уничтожены артиллерийские склады в 2014-2015 годах. Также там наши Вооруженные силы дают достойный отпор, враг понес очень ощутимые потери", - отметил Вениславский.

Он добавил, что также "горячо" возле Мелитополя и Мариуполя.

"У нас есть также информация, что враг пытается со стороны Мелитополя, Бердянска зайти в Мариуполь. И там есть значительные силы. Постоянно идет движение подкрепления для страны-оккупанта со стороны Крыма", - рассказал парламентарий и подчеркнул, что украинские защитники успешно уничтожают врага.

Кроме того, российские войска пытаются штурмовать Николаев.