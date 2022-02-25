Оккупанты не пускают даже Красный Крест

Боевики расстреляли автобусы, которые направили в Счастье Луганской области для эвакуации мирного населения. Транспорт накрыли огнем из систем "Град".

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Facebook.

"Автобусы, ехавшие в Счастье эвакуировать жителей, попали под обстрелы. Российские оккупанты накрыли их "Градами", - говорится в сообщении.

По его словам, информация о пострадавших уточняется

При этом он указал, что российские боевики бьют без остановки по Счастью, в результате в городе нет воды и электроснабжения, а жители не выходят из бомбоубежищ.

"Есть много человеческих жертв, по меньшей мере погибли семь человек. Многие пострадавшие. Куча сгоревших жилых домов, кто в них находился пока неизвестно. Эвакуация невозможна из-за постоянных обстрелов. Без гарантий безопасности проводить эвакуацию – самоубийство", - отметил Гайдай.

Кроме того, он указал, что ищут международную организацию, которая согласилась бы помочь вывезти людей из зоны боевых действий.

"А пока российские изверги не пускают в город даже Красный Крест, чтобы помочь населению", - подытожил глава ОГА