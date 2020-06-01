Вербовка подростков на Донбассе: в Офисе генпрокурора открыли дело против боевиков

Главари незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ, массово применяют практику привлечения несовершеннолетних к участию в боевых действиях.

Офис генерального прокурора начал производство по многочисленным фактам привлечения несовершеннолетних к участию в вооруженном конфликте на Донбассе.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, Департаментом по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения об очередных фактах нарушения законов и обычаев войны в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что главари незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, начиная с 2014 года, массово применяют практику вербовки и привлечения несовершеннолетних с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей к участию в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Отмечается, что в соответствии со ст. 4 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающейся участия детей в вооруженных конфликтах, ратифицированного как Украиной, так и РФ, государства-участники должны обеспечить, чтобы лица, не достигшие 18-летнего возраста, не участвовали в военных действиях.

Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено Главному управлению СБУ в Донецкой и Луганской областях.

«В настоящее время приговорами судов 29 несовершеннолетних граждан Украины осуждены за участие в вооруженном конфликте в составе незаконных вооруженных формирований», - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в сентябре 2014 года главари одного из незаконных вооруженных формирований привлекли несовершеннолетнего, которому в то время исполнилось всего 16 лет, к участию в деятельности этого формирования. «Ему выдали огнестрельное оружие и определили задачи по охране и патрулированию захваченного боевиками здания Управления СБУ в Донецкой области. Кроме того, несовершеннолетнего привлекали к участию в ведении непосредственно боевых действий против подразделений сил АТО в районе Донецкого международного аэропорта. Приговором суда он осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца», - говорится в сообщении.

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