Оккупанты проводят занятия по тактической и огневой подготовке, а также тренировки по управлению огнем артиллерийских подразделений.

Российские войска на оккупированном Донбассе устроили так называемый "единый день огня". Оккупанты тренируют артиллерийские подразделения и минируют местность.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

"На этой неделе в подразделениях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов проводятся занятия по тактической и огневой подготовке, а также тренировки по управлению огнем артиллерийских подразделений в рамках так называемого "единого дня огня", - говорится в сообщении.

Разведка выяснила, что оккупанты улучшают передовые позиции. В частности, они проводят инженерные работы по восстановлению фортификационных сооружений с одновременным наращиванием минно-взрывных заграждений, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин российского производства.

Однако высокая интенсивность такой деятельности оккупационных войск, отсутствие взаимодействия между подразделениями и ухудшение погодных условий приводят к увеличению случаев подрывов боевиков на собственных минах.

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Россия весной 2014 года решилась на захват украинского Крыма. Также войска РФ ворвались на часть Донбасса. Власти России поддержали боевиков, создавших самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Российская сторона не признает вторжение на Донбасс.

Осенью 2021 года конфликт между Украиной и Россией обострился. Россия перебросила к границе с нашей страной много военных и техники. В Украине и в ряде западных стран заговорили об угрозе широкомасштабной агрессии России.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что если украинцы будут защищать себя от российской армии, то будет "очень мощная война, и все понесут потери".

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