Боевики на Донбассе обстреливали из артиллерийских систем позиции ООС в районе Луганского

Всего с начала суток российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Сегодня боевики незаконных вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе обстреливали из артиллерийских систем калибра 122 мм позиции Объединенных сил в районе Луганского.

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Об этом говорится в вечерней сводке Министерства обороны по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил. "Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Славного агрессор дважды вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а возле Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник выпустил 50 снарядов 122-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Луганского, при этом разместив свои артиллерийские системы рядом с домами мирных жителей на восточной окраине Калининского.

Рядом с Крымским враг два раза вел огонь из 120- и 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили штатное вооружение, после чего оккупанты свернули свою преступную деятельность. Потери противника уточняются", - сообщили в Минобороны.

На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" соблюдался.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 июня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

За прошедшие сутки, 12 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня было зафиксировано неподалеку населенных пунктов Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Крымское и Широкино.

По данным разведки, 12 июня украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще не менее трех ранили.

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