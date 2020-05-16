Боевики на Донбассе из минометов обстреляли позиции ООС возле Новгородского

Потерь среди личного состава нет.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации из минометов калибра 120 мм вели обстрелы неподалеку от Новгородского, при этом выпустили 30 мин.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке. Отмечается, что по украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Новотроицкого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

«Наши военнослужащие для прекращения вражеской активности решительно применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются», - говорится в сообщении.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

В штабе отметили, что подразделения Объединенных сил продолжают контролировать оккупационные войска на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня, и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений.