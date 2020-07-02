Боевики дважды обстреляли из минометов украинские позиции возле Луганского

По данным штаба, потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Читайте такжеООС: Боевики на Донбассе понесли серьезные потери Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Как отмечается, утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Луганского противник дважды обстреливал украинские позиции из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. "За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении. На участках разведения №1, №2 и №3 режим «тишина» соблюдался. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

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