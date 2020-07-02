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Боевики дважды обстреляли из минометов украинские позиции возле Луганского

17:55, 02 июля 2020
Война
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как отмечается, утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Луганского противник дважды обстреливал украинские позиции из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим «тишина» соблюдался.

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