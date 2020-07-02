Боевики дважды обстреляли из минометов украинские позиции возле Луганского
17:55, 02 июля 2020Война
23 0
По данным штаба, потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Иллюстрация / REUTERS
Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Читайте такжеООС: Боевики на Донбассе понесли серьезные потери
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Как отмечается, утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Луганского противник дважды обстреливал украинские позиции из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.
На участках разведения №1, №2 и №3 режим «тишина» соблюдался.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter