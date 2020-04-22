Боевики били по позициям украинских военных из гранатометов и минометов - штаб ООС

Оккупанты на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня.

На протяжении 22 апреля вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

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В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» было зафиксировано пять вражеских обстрелов.

«Утром российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем по позициям украинских защитников возле населенных пунктов Богдановка и Лебединское. По опорным пунктам недалеко от Широкино противник применил миномет 82-го калибра - 5 мин, а после обеда обстрелял защитников Павлополя и Авдеевки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов», - говорится в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования РФ из автоматических станковых гранатометов обстреляли украинские позиции недалеко от населенного пункта Орехово.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не зафиксировано.

По данным штаба, на участках разведения № 1, № 2 и № 3 ситуация остается стабильной. Режим «тишина» соблюдается.

Также в сводке сказано, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.