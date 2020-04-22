Боевики били по позициям украинских военных из гранатометов и минометов - штаб ООС
На протяжении 22 апреля вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.
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В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» было зафиксировано пять вражеских обстрелов.
«Утром российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем по позициям украинских защитников возле населенных пунктов Богдановка и Лебединское. По опорным пунктам недалеко от Широкино противник применил миномет 82-го калибра - 5 мин, а после обеда обстрелял защитников Павлополя и Авдеевки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов», - говорится в сводке.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования РФ из автоматических станковых гранатометов обстреляли украинские позиции недалеко от населенного пункта Орехово.
Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не зафиксировано.
По данным штаба, на участках разведения № 1, № 2 и № 3 ситуация остается стабильной. Режим «тишина» соблюдается.
Также в сводке сказано, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.