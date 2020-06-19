Боевики активизировали снайперскую войну на Донбассе

Российские снайперы прибывают через неконтролируемые Украиной участки границы, чтобы деморализовать украинских военных и провоцировать огонь.

Боевики незаконных вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе начали активно использовать снайперов на передовых позициях вдоль всей линии столкновения, в частности с выходом снайперских пар в "серую зону".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

"Командование российских оккупационных войск продолжает активно применять снайперов на передовых позициях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ вдоль всей линии столкновения, в частности с выходом снайперских пар в "серую зону", - сказал он.

По словам Гуцуляка, указанные мероприятияпротивник проводит с целью деморализации личного состава подразделений Объединенных сил, нанесения потерь и провоцирования огня.

По данным разведки, для реализации своих замыслов российское оккупационное командование привлекает дополнительные снайперские пары ВС РФ, которые не относятся к штатным подразделениям 1, 2 АК и прибывают на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы.

"Защитники Украины неуклонно соблюдают режим тишины и ежеминутно находятся в готовности дать жесткий отпор на коварные вражеские действия со стороны российско-оккупационных войск", - подчеркнул Гуцуляк.

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