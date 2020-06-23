"Пополнение обменного фонда": на Донбассе задержали 20-летнего боевика с набором "документов" (фото)

С собой у задержанного были "документы", свидетельствующие о прохождении "военной службы".

На Донбассе при попытке пересечения линии разграничения был задержан 20-летний боевик "ДНР", принимавший участие в боевых действиях на стороне террористов.

Об этом рассказал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Первая "жертва" отмены ЗНО для жителей Донбасса? Контрразведка СБУ благодарит контрактника 4-го батальона теробороны 1-го корпуса "ДНР", жителя Донецка Сергея Любецкого, сотрудника Фонда ветеранов боевых действий "ДНР" за своевременное пополнение обменного фонда. В первый же день открытия пропуска с оккупированной территории в Украину 20-летний Любецкий решил заехать к нам и для удобства следователей взял с собой полный комплект документов "ДНР" - военнослужащего 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе", - написал он.

Бутусов предположил, что задержанный планировал поступать в ВУЗ на подконтрольной Украине территории.

"Очередная "жертва" российской пропаганды - и ведь никто не заставлял его все это подписывать. Ветеранское удостоверение зря с собой брал - льготы на обучение для жителей "ЛДНР" ввели, а вот льготы на проезд для участников боевых действий в Украине уже отменяют. Ну придется отвечать по закону", - отметил он, предложив не только предоставлять льготы для абитуриентов из ОРДЛО, но и проверять их при помощи СБУ.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский хочет освободить выпускников из оккупированного Донбасса от сдачи ВНО для поступления в вузы.

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