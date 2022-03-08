Лидеры стран Запада договорились усилить санкционный режим против РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен едет в Париж для переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который поддерживает регулярные телефонные контакты с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Его визит рассматривается как новый этап в дипломатических усилиях США и стран Европы, направленных на прекращение войны в Украине, передает Голос Америки. При этом госсекретарь дал понять, что не везет с собой каких-либо новых дипломатических инициатив.

"В том, что мы говорим Москве, изменений нет, - сказал Блинкен перед отъездом. – Наше послание России и президенту Путину остается прежним: прекратите войну и прекратите ее немедленно".

Ранее Блинкен пообещал, что США вместе с союзниками и партнерами по НАТО будут продолжать поддерживать Украину. Прежде всего – наращивая помощь в сфере безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя. Кроме того, увеличивается гуманитарная помощь украинцам – как тем, кто находится в Украине, так и тем, кто был вынужден бежать.

Блинкен сообщил, что за последние две недели президент Байден выделил Украине дополнительно $350 млн на оборону и что "большая часть этих денег уже поступила в Украину и очень эффективно используется против российской агрессии".

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