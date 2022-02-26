За последний год помощь США на сектор обороны и безопасности Украины достигла 1 миллиарда долларов.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен официально заявил о выделении Украине до 350 миллионов долларов помощи на оборону страны.

Об этом говорится в заявлении Блинкена на сайте Государственного департамента США.

"Сегодня, когда Украина с мужеством и гордостью борется против грубого и неспровоцированного наступления России, я позволил, по поручению президента, беспрецедентное третье использования президентских средств до 350 миллионов долларов на немедленную поддержку обороны Украины. Таким образом, общий размер помощи безопасности, которую Соединенные Штаты обязались выделить Украине в течение последнего года, достиг более миллиарда долларов", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь добавил, что этот пакет помощи будет включать дополнительную летальную помощь, чтобы помочь Украине устранить бронетанковые и воздушно-десантные и другие угрозы, с которыми сталкивается Украина.

"Это еще один четкий сигнал, что Соединенные Штаты на стороне народа Украины, когда он защищает свое суверенное, мужественное и гордое государство", - сказал Блинкен.

Как сообщал УНИАН, ранее общий объем помощи США на укрепление безопасности и обороны Украины за последний год достигал до 650 млн долларов.