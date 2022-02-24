Главнокомандующий ВСУ отметил, что борьба будет тяжелой, но Украина устоит.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обратился к боевым побратимам и поблагодарил за оборону страны.

Обращение появилось в Facebook Залужного.

"Уважаемые генералы, офицеры, сержанты и солдаты! Дорогие боевые друзья! Спасибо каждому из вас, кто сегодня в строю защищает нашу землю от российского оккупанта. Спасибо вашим родным за то, что ждут. Спасибо Украинскому Народу за доверие, помощь, молитвы", - заявил Залужный.

Он также поблагодарил международных партнеров, но отметил, что сейчас время действовать, а не обсуждать.

"Молимся за души погибших собратьев и скорейшее выздоровление раненых. Боремся дальше! Весь сектор безопасности и обороны дает достойный отпор. Будет тяжко, но мы устоим. Блицкриг у россиян не получился. Умоются собственной кровью! За нами правда. С нами Бог. И победа будет за нами", - заявил Залужный.

Объявление Россией полномасштабной войны Украине

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР"и " ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари " ДНР "и" ЛНР " Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь