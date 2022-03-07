Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что враг уже деморализован, а украинским сопротивлением восхищается весь мир.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обратился к украинским защитникам и поблагодарил их за борьбу.

Обращение появилось в Facebook.

"Спасибо каждому и каждой из вас. Вы показали всему миру, как надо бороться за свободу и родную землю. Горжусь быть с вами в одном строю. Воины-герои, города-герои - это наша реальность. Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно", - заявил Залужный.

Он подчеркнул, что враг деморализован и истощен. Его планы на "блицкриг", смену власти и внешнеполитического курса Украины разрушены.

Однако российские оккупационные войска все же продолжают наращивать усилия на южном направлении и в то же время не оставляют попыток окружения Киева.

"Устойчивая оборона наших городов - Чернигова, Харькова, Николаева, Сум, Мариуполя, - и национальное сопротивление не позволяют противнику развить успех. На сколько бы километров враг не продвинулся вглубь нашей территории, удержать ее он не сможет. Я призываю жителей оккупированных районов участвовать в движении сопротивления. У вас есть оружие, боеприпасы и мотивация. Защитите родной дом", - добавил он.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинское небо героически охраняют Воздушные Силы и средства противовоздушной обороны Сухопутных войск. Они уже нанесли и продолжают наносить значительный урон группировке средств воздушного нападения противника.

Залужный добавил, что основой нашего сопротивления является прежде всего мужество и мастерство украинского солдата, который несмотря на значительное численное преимущество врага самоотверженно сдерживает наступление.

"Я обращаюсь к командирам - берегите личный состав! Тщательно планируйте операции и немедленно реагируйте на изменения в обстановке! Человеческая жизнь-наш наивысший приоритет. Этим мы кардинально отличаемся от противника, который даже не забирает тела своих погибших и готов ими устелить нашу землю, чтобы проложить дорогу для наступления", - сказал Залужный

"Мы будем вечно помнить и отомстим за каждого павшего защитника Украины. Боль потерь усиливает нашу волю к победе. Мы точно знаем за что и за кого воюем. Помните, Украина держится на наших плечах", - добавил главнокомандующий ВСУ.

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