Он призвал их действовать, или замолчать.

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула эмоционально обратился к звездам российского шоу-бизнеса и призвал их решительно противостоять войне России против Украины.

Видеообращение появилось в Facebook Притулы.

"Это видео я записываю для тех звезд шоу-бизнеса, с которыми я неоднократно пересекался на съемочных площадках. С кем-то из вас я пересекался во времена Comedy Club, с кем-то на съемочной площадке "Нового канала". Вы все, приезжая сюда, рассказывали, как вы любите Украину, как вы любите украинцев, как вы любите украинский язык. И вы все здесь очень неплохо зарабатывали деньги. Сейчас именно такой момент, когда надо вынуть язык из жопы и начать что-то делать. Потому что, если вы будете только писать в своих Facebook и Instagram, как вам стыдно и больно, от этого ничего не изменится. Свой стыд и боль оставьте при себе, нужны ваши действия. Потому что бездействие сейчас равно соучастию. Если вы не будете ничего делать, на ваших руках будет не только кровь украинцев, но и ваших парней, которых мы сейчас убиваем в Украине. Блокируйте военные части, выходите на улицы, выводите туда своих сторонников, людей, которые на вас ориентируются. Вы же звезды, лидеры общественного мнения. Или заткнитесь", - сказал Притула.