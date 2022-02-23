Он отмечает, что ситуация в Украине непростая, но она "абсолютно контролируемая".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что без внутренней дестабилизации на территории Украины захват нашей страны невозможен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении в Верховной Раде Украины перед принятием решения о введении чрезвычайного положения.

"Мы довольно долго воздерживались от таких решений по введению чрезвычайного положения на тех или иных территориях. Сегодня ситуация осложнилась, она не является простой. Мы не будем ничего скрывать от вас. Нам нужен этот режим", - отметил Данилов.

Он также подчеркнул, что ситуация хоть и непростая, но "абсолютно контролируемая".

"По данным всех наших разведок партнеров, по данным наших исследований, по данным наших аналитиков, без внутренней дестабилизации на территории нашей страны захват нашей страны невозможен. Вопрос внутренней дестабилизации для Российской Федерации - это вопрос номер один", - сказал секретарь СНБО.

Отметим, накануне президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Россия до сих пор может начать огромное военное наступление на Украину, в том числе со стороны Беларуси.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины фиксирует наращивание российских военных на границе с Харьковской областью.

СМИ ранее писали, что под угрозой российской атаки находятся три украинских города.