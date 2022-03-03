Наблюдаются серьезные проблемы с мобильной связью.

Мариуполь продолжает оставаться без электроэнергии, воды и отопления из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

"Ситуация в Мариуполе по состоянию на 17:00. Ситуация сложная. Мариуполь продолжает оставаться без электроэнергии, воды и отопления из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов. Также наблюдаются серьезные проблемы с мобильной связью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас сотрудники коммунальных предприятий и ДТЭК ожидают прекращения огня, чтобы начать восстановление основных линий электроснабжения и водоснабжения Мариуполя.

В то же время коммунальные службы обеспечивают горючим генераторы, которые питают городские больницы электроэнергией, тем самым давая возможность оказывать экстренную медицинскую помощь всем раненым жителям Мариуполя.

Однако удалось восстановить энергоснабжение в городской больнице №1.

В горсовете рассказали, что с момента начала войны более 200 жителей города получили ранения различной степени тяжести. Медицинские работники продолжают оказывать круглосуточную помощь мариупольцам, несмотря на крайне сложную ситуацию.

Кроме того, коммунальные службы в течение дня доставляют питьевую воду в разные районы города.

Отмечается, что все коммунальные службы делают все необходимое, чтобы стабилизировать ситуацию в городе, однако ее существенно осложняет тот факт, что российские оккупационные войска продолжают обстрел Мариуполя.

"Мариупольцы, держимся и верим в наши Вооруженные силы Украины, которые героически защищают город! Верим в наших чиновников, которые ведут сложные переговоры по созданию зеленого коридора для эвакуации и оказания гуманитарной помощи. Мариуполь должен быть деблокирован", - сказано в сообщении.