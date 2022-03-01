Если вы заметили в своем городе вражескую технику - уничтожайте ее.

Вооруженные силы Украины рассказали, что делать, если вы заметили на своей улице технику российских оккупантов.

"Заметили в своем городе или селе вражескую технику? Увидели, как по вашим лесам, огородам и полям бегут перепуганные русские? Окликнули подозрительным людям на улице "паляница", а они начали убегать? Помогите нашим спецназовцам уничтожать оккупантов! Сообщайте о перемещении вражеской военной техники и личного состава", - говорят в ВСУ.

Как это сделать:

обратите внимание на опознавательные знаки (как на рисунке ниже);

зафиксируйте время и место перемещения;

по возможности, сфотографируйте то, что увидели;

напишите боту спецназовцев: https://www.findokupant.com

сохраните сайт и не забудьте рассказать о нем соседу.

Также ВСУ рассказали, как побороть российскую нечисть. Вы можете снимать указания на своей местности, чтобы ввести оккупантов в заблуждение. Засыпайте оккупантские метки, окапывайте населенные пункты, чтобы враг не проехал, жгите шины и солому.

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