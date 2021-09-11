10 сентября Россия и Беларусь начали совместные учения, которые проходят, в том числе, на пяти белорусских полигонах, а также на девяти российских.

Белорусский оппозиционер, советник Светланы Тихановской Франтишек Вячорка заявил, что российские войска не останутся на территории республики после военных учений "Запад-2021".

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Вопрос возможности агрессии России со стороны Беларуси – это другой вопрос. Когда-то я сам служил в войсках ПВО на границе с Украиной, и хочу сказать, что эти учения создают угрозу, потому что всегда имеют провокационный сценарий. Там всегда какая-то игра против Запада, и есть риск, что российские войска могут остаться в Беларуси. Но в течение 12 лет, когда эти учения проходят, этого не происходило, и выглядит так, что в этом году такого тоже не будет", - сказал он.

Несмотря на это, Вячорка дал Украине совет в преддверии военных учений.

"Конечно, нужно быть бдительными, но не впадать в паранойю", - говорит оппозиционер.

Военные учения России и Беларуси "Запад-2021"

10 сентября РФ и Беларусь начали совместные стратегические учения "Запад-2021". По информации российского Минобороны, практические действия войск стартовали одновременно на девяти полигонах на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Республике Беларусь.

По официальным данным, в учениях принимают участие около 200 тысяч военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в частности, более 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

На территории Беларуси к учениям привлечены 12 800 человек, в том числе до 2 500 российских военнослужащих более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, среди прочего около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

Среди целей учений заявляются "проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Республики Беларусь и Российской Федерации к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства", а также "получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками во время совместных действий по отражению агрессии против Союзного государства".

Автор: Юрий Годован