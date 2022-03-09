В результате авиаудара по Житомиру 9 марта в одном из корпусов первой городской больницы выбило почти все окна.

Вследствие авиаудара со стороны оккупантов РФ в среду, 9 марта, в городе Житомир пострадала котельная, выбиты стекла в двух больницах, разрушен жилой дом.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил городской голова Сергей Сухомлин.

Также выбило окна на территории детской больницы, в результате обстрела травмированных и погибших в больницах нет. Также Сергей Сухомлин сообщил, что из-за обстрела возможно придется отключить ТЭЦ, которая была обстреляна. Травмированных там также нет.

"С сегодняшнего дня, по указанию военных, отключаем уличное освещение в темное время. Держимся! Враг понимает, что проигрывает, что сдает позиции. Украина обязательно победит! Я вами всеми горжусь!", - написал Сергей Сухомлин.

Также в сети появилось видео авиаудара по Житомиру.

Напомним, в Сумах огромные очереди из желающих эвакуироваться. В месте, указанном для посадки на эвакуацию мирного населения, собрались тысячи людей.

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