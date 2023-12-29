Местами зафиксированы возгорания.

Во время массированной атаки на Киев утром 29 декабря взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Известно о семи пострадавших, также люди находятся под завалами.

"Станция работает как укрытие. Поезда преследуют станцию без остановки", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Кроме того, известно о пяти пострадавших в столице.

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"В Подольском районе двоим мужчинам медики оказали помощь на месте. Одного пострадавшего госпитализировали в Святошинском районе и двоих - в Шевченковском", - сообщил городской глава.

По данным Киевской городской военной администрации, в Шевченковском районе предварительно - повреждение жилого дома. Также есть возгорание на территории гаражей.

В Святошинском зафиксировано возгорание жилого многоэтажного дома. На другой локации есть возгорание припаркованных автомобилей. Предварительно один пострадавший.

"В Подольском районе есть возгорание на территории складских помещений. Предварительно много пострадавших. Информация обновляется и уточняется", - говорится в сообщении.

Также в Подольском районе есть разрушение на территории нежилой застройки. Информация о пострадавших уточняется.

В Дарницком районе - повреждение жилого дома. Предварительно, без пострадавших и возгорания, рассказали в КМВА.

Кроме того, сообщается, что ориентировочно три человека под завалами поврежденного обломками ракеты складского помещения в Шевченковском районе. Трех человек достали. Поисково-спасательная операция продолжается.

На данный момент известно о семи пострадавших.

Последствия ракетного удара РФ по Киеву по состоянию на 9:00

В Подольском районе горит склад на площади ориентировочно 3000 м2. Много раненых количество уточняется. Производится поиск пострадавших.

В Святошинском районе зафиксировано возгорание жилого необитаемого многоэтажного дома. На другой локации есть возгорание трех припаркованных автомобилей. Оба пожара ликвидированы. Выявлен один пострадавший.

В Шевченковском районе предварительно есть повреждения жилого дома. Возгорание на территории гаражей ликвидировано. Также зафиксирован пожар на территории складских помещений и нежилой застройке. Предварительно обнаружено шесть пострадавших.

В Дарницком районе есть повреждение жилого дома. Предварительно, без пострадавших и возгорания.

В Дарницком районе на территории частного сектора зафиксировано повреждение дома. Без воспламенения. Информация о пострадавших выясняется.

Обновлено 9:19. В Шевченковском районе также обнаружено возгорание в недостроенном бизнес-центре. Информация о пострадавших выясняется.

Атака РФ на Украину - что известно

В Украине во всех областях прозвучала воздушная тревога. Враг еще с ночи запустил по нашим территориям дроны "Шахед", а утром начали бить ракетами.

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