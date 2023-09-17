Сейчас тревоги раздаются в трех областях.

Сегодня вечером российские захватнические войска запустили по территории Украины ударные беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщается в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей. Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БПЛА. В случае объявления воздушной тревоги-направляйтесь в укрытие!" - написали они в 21:15.

В 21:31 военные предупредили об угрозе применения ударных дронов для Николаевской и Херсонской областей. Уже около 22:04 одна группа БПЛА была в воздушном пространстве Николаевщины, направление движения - западное.

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Впоследствии об угрозе предупредили Кировоградскую область. Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

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Обновлено в 22:25: В Николаевской области работает противовоздушная оборона. Военные призывают оставаться в укрытиях.

Российские удары по Украине: последние новости

Напомним, минувшей ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами. Наши Воздушные силы отчитались об уничтожении 6 дронов и 6 российских ракет воздушного базирования.

В общем россияне запустили шесть БПЛА типа"Shahed" с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда) и 10 ракет типа Х-101/Х-555/Х-55 из района Энгельса.

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