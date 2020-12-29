По его словам, в помещениях тюрьмы был "классический 1937 год".

Бывший политзаключенный и журналист Станислав Асеев, который находился в плену боевиков в донецком концлагере «Изоляция» рассказал о похищении и пытках пророссийскими наемниками.

Об этом говорится в интервью Украинской правды.

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Асеева похитили, когда тот возвращался домой из репортажа для украинских СМИ о так называемом "дне республики". Во время осмотра его рюкзака патруль боевиков куда-то позвонил, а через 5-7 минут появились люди в штатском и забрали украинца.

Как оказалось, Асеева разыскивали уже полтора года – когда тот случайно засветился с камерой на похоронах Гиви.

"Они затащили меня в машину, надели мешок на голову и повезли к зданию так называемого "МГБ" на Шевченко, 26. Это фактически центр Донецка", – рассказал Асеев.

На так называемом "допросе" оккупанты избивали задержанного, хотя сперва пробовали на камеру взять у него объяснение: кто он и откуда.

"Едва камеру выключили, внесли "тапик". Это устройство, провода которого "подсоединяют" к разным частям тела. Мне эти провода присоединили к большим пальцам рук - с этого начались пытки. Избиение, психологическое давление, угрозы – им нужно было выбить из меня признание, что я не просто журналист, а еще и шпион, работаю на Главное управление разведки Украины. Я все подписал через час пыток. Я сказал: все, что надо, подпишу", – заявил экс-политзаключенный.

В течение первых трех недель своего заключения Асеев находился в подвале. Оттуда боевики заставляли его писать публикации в Facebook и делать вид, что тот до сих пор не свободе.

28 месяцев Асеев провел в "Изоляции" – бывшем заводе и уникальном культурном пространстве Донецка – до прихода россиян.

"Специфика "Изоляции" в том, что это не официальная тюрьма, а именно концлагерь. Это не просто медийное название. Это слово, которое точнее всего передает то, что там происходит", – пояснил он.

По его словам, в помещениях тюрьмы был "классический 1937 год".

"Я, конечно, не могу судить, как было тогда, но в "Изоляции" нет никаких границ. Потому что даже в тридцатых годах в СССР, если "политического" осудили, его уже хотя бы не трогали. В "Изоляции" вы будете терпеть ежедневные, круглосуточные издевательства. Меня туда перевели через два месяца после вынесенного так называемого приговора, и я это почувствовал на собственном опыте", – ответил Асеев.

"Изоляция" это поистине уникальное место во всех смыслах. Уникальное, конечно, со знаком "минус". С психологической точки зрения, даже с точки зрения психиатрии, там царят классические психопаты и садисты, этого не замечать было невозможно", – подытожил экс-политзаключенный.

Асеев также сообщил распространенные способы пыток в концлагере.

"Что происходит в тех подвалах? Человека раздевают догола, привязывают скотчем так, что он не может пошевелиться, и делают все, что угодно. Они рассчитывают на то, что никто никогда о них не узнает", - добавил журналист.

Также он отметил, что Украина уже установила большую часть администрации тюрьмы.

Обмен пленными в 2019 году

Год назад, 29 декабря 2019 года, состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Из плена боевиков вернулись 76 украинцев, в том числе журналист Станислав Асеев, который находился в плену более 2 лет. Из плена освободили 12 военных и 64 гражданских лиц.

Всего освободили 81 человека, но 5 человек остались на оккупированной территории. В рамках обмена Украина передала боевикам более 120 человек, еще 17 отказались участвовать в обмене. Украинские власти в частности передали бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Институтской в 2014 году, и бразильца Рафаэля Лусварги.

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Автор: УНИАН