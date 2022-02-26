В течение ночи во многих городах постоянно раздавались сигналы воздушной тревоги.

Российская армия использует артиллерию и авиацию для нанесения прямых ударов по городам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал во время брифинга.

"В течение всей ночи во многих городах Украины постоянно работают сигналы воздушной тревоги. Потому что российская армия использует артиллерию, в том числе реактивную, и авиацию для нанесения прямых ударов по городам Украины", - подчеркнул Подоляк.

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